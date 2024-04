Kriminalität in Moers Geld und Zigaretten aus Automaten gestohlen

Geld und Zigaretten hat jemand aus einem Zigarettenautomaten an der Liebigstraße in Moers gestohlen. Wie die Polizei berichtete, wurde das Gerät am Dienstag (16. April) aufgehebelt, und zwar irgendwann in der Zeit zwischen 17.13 und 18.53 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können.