Kriminalität in Moers Polizei nimmt Metalldiebe fest

Zwei mutmaßliche Metalldiebe hat die Polizei in Moers gefasst. Ein Zeuge hatte die Polizei am frühen Mittwochmorgen (7. August) alarmiert. Er habe kurz nach vier Uhr „verdächtige Feststellungen in einem leerstehenden Gebäude auf der Spichernstraße in Vinn“ gemacht, teilte die Polizei mit.