Kriminalität in Moers Erwischter Ladendieb schlägt und tritt um sich

Mit einem widerspenstigen Ladendieb haben es Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes an der Baustraße zu tun bekommen. Einer Kundin war am Samstag gegen 11.30 Uhr aufgefallen, dass ein Mann Waren in einer Reisetasche verstaute und sodann das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Sie verständigte zwei Mitarbeiter des Ladens, die dem Mann folgten und ihn auf einem angrenzenden Parkplatz ansprachen. Als der Dieb die Flucht antreten wollte, hielten die Mitarbeiter ihn fest, woraufhin der Mann wild um sich schlug und trat. Dennoch konnten die Mitarbeiter ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Dieb, ein 49 Jahre alter Mann aus Moers, wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Süd gebracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts blieben unverletzt.