Kriminalität in Moers Frau flüchtet vor maskierten Einbrechern

Schreck für eine Frau in Moers: Sie stieß in ihrer Wohnung auf zwei Einbrecher. Am Montag gegen 17.15 Uhr hörte die 64-Jährige Geräusche in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Domacker Sie ging aus dem Arbeitszimmer in den Flur und sah zwei Männer. Einer durchsuchte ihre Handtasche, der andere kam aus ihrem Schlafzimmer.