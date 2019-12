Kriminal-Rückblick 2019 : Gruppenvergewaltigung: Urteil noch nicht rechtskräftig

Moers Die Staatsanwaltschaft und auch ein 29 Jahre alter Moerser haben Revision gegen das Urteil eingelegt.

Wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung in zwei Fällen standen im Dezember zwei Moerser vor Gericht. Gemeinsam mit Freunden aus Krefeld, Wesel und Dinslaken wurden sie beschuldigt, Anfang des Jahres zwei junge Frauen vergewaltigt und sexuell genötigt zu haben. Der Prozess in Kleve endete mit Geldstrafen für vier der fünf Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft und auch ein 29 Jahre alter Moerser gehen nun mit der Revision gegen das Urteil vor.

Laut Urteil des Landgerichts Kleve hatten die Männer in wechselnder Beteiligung Geschlechtsverkehr mit jungen Frauen, die sie in einer Disco in Düsseldorf kennengelernt hatten. Nicht wegen vollendeter Vergewaltigung in zwei Fällen und einer versuchten in einem Fall wie angeklagt verurteilte die Kammer vier der Angeklagten, sondern „nur“ wegen Nötigung und der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs.