Kriminal-Rückblick 2019 : Toter durch Messerstiche in der Nähe des Moerser Bahnhofs

Die Spurensicherung der Mordkommision hat noch in der Nacht am Tatort ihre Arbeit aufgenommen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Rund 20 Personen sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Am 9. November – einem Samstagabend – kam es in der Nähe des Bahnhofs zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern – mit tragischem Ausgang. Rund 20 Personen sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Die Polizei konnte während ihrer Ermittlungen fünf Tatverdächtige festnehmen. Die zwischen 19 und 27 Jahren alte Männer sitzen in Untersuchungshaft. Ein Hauptverdächtiger konnte noch nicht ausgemacht werden. Auch die Hintergründe des Vorfalls sind weiter unbekannt. Am Tatort, vor einem Kiosk an der Homberger Straße, erinnerten Blumen und Erinnerungsstücke auch Tage später an die Bluttat und den getöteten 23-Jährigen.