Unterhaltsamer Auftakt : Krimifestival Moers startet mit dem Erfolgsautor Arne Dahl

Moers Der schwedische Schriftsteller brachte sein neuestes Buch „Vier durch Vier“ mit, aus dem er den Schauspieler Frank Wickermann vorlesen ließ.

Ein Krimi-Autor der ersten Wahl mit einem brandneuen Buch, das weltweit seine erste Lesung erfuhr. Eindrucksvoller hätte das diesjährige Krimifestival Moers wahrlich nicht beginnen können. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse am Niederrhein, Giovanni Malaponti, war deswegen zurecht hoch erfreut, als er am Samstag in der nahezu vollbesetzten Kundenhalle der Moerser Hauptstelle den schwedischen Erfolgsautor Arne Dahl begrüßen konnte: „Ihr neues Buch ist erst vor fünf Tagen herausgekommen. Diese Lesung hier ist heute eine Weltpremiere.“

„Ja, das stimmt. Arne Dahls neues Buch ‚Vier durch Vier‘ ist in der Tat ganz neu und bisher noch nicht einmal in seinem Heimatland Schweden erschienen“, bestätigte Antje Deistler. Die in Köln lebende Journalistin, Krimi-Expertin und Leiterin des „Kulturbüros Ruhr“ war an diesem Abend als Moderatorin dabei, während Frank Wickermann den Lesepart für Arne Dahl übernahm. Der sprach zwar selber erstaunlich gut Deutsch, überließ, nachdem er zunächst ein paar Seiten aus dem ersten Kapitel seines neuen Buches auf Schwedisch vorgetragen hatte, das Vorlesen des deutschen Textes dann aber doch lieber dem Moerser Schlosstheater-Schauspieler.

Wie in Dahls zuletzt erschienenen drei Büchern spielen auch in „Vier durch Vier“ das Ermittlerpaar Sam Berger und Molly Blom wieder die Hauptrolle, nur dass beide inzwischen nicht mehr im Polizeidienst sind. Berger betreibt inzwischen eine eigene Privatdetektei, und Molly, die vermutlich von ihm schwanger ist, hat sich an einen ihm unbekannten Ort zurückgezogen. „Ich habe die Handlung diesmal nicht ganz so streng wie bisher geplant“, erklärte der Autor auf eine entsprechende Frage hin. „Natürlich gibt es einen roten Faden, aber Berger kann überall hingehen, und Molly Blom ist sowieso unberechenbar. Aber vielleicht taucht sie in dem Buch später doch nochmal auf.“ In den drei Kapiteln, die Frank Wickermann an diesem Abend daraus vorlas, blieb sie jedoch weiterhin versteckt. Stattdessen tauchte Berger mit der Suche nach der entführten, ehemaligen Zwangsprostituierten Nadja immer mehr in die gefährlichen Machenschaften der russischen Mafia ein.