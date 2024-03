Krimifestival Moers Star-Autor mit Entertainer-Qualitäten

Mehr als 250 Krimifans waren zur Lesung von Arno Strobel in die Kundenhalle der Sparkassen-Hauptstelle gekommen. Im Rahmen des Moerser Krimi-Festivals sahen und hörten sie den Bestseller-Autor nicht nur lesen, sondern kamen mit ihm ins Gespräch. Strobel verfügt über Entertainer-Qualitäten, mit denen er sein Publikum zu fesseln weiß. So gewährte er Einblicke in seine Arbeitsweise: „Die richtig düsteren Passagen schreibe ich nachts, teilweise höre ich dabei dann noch Wagner.“ Auf die Frage von Sparkassenchef Giovanni Malaponti, warum sein Hauptprotagonist Max Bischoff in Düsseldorf beheimatet sei, antwortete Strobel: „Das ist ein Seitenhieb auf die Lit.Cologne, weil die Veranstalter mich partout nicht einladen wollten.“