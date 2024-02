Krimifestival Moers Für diese Lesungen gibt es noch Eintrittskarten

Forrest Gump auf Isländisch Wer an besonders niveauvoller Literatur interessiert ist, für den ist Joachim B. Schmidt mit „Kalmann und der schlafende Berg“ etwas (Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr, Begegnungsstätte Haus am Schwanenring). Kalmann ist eine Art isländischer Forrest Gump. Er sorgt mit seiner direkten, unverstellten und trotz (oder gerade wegen) seiner Einschränkungen sehr lebensklugen Art für Aufregung in Raufarhöfn. Im zweiten Teil der Serie hat sich für den selbst ernannten Sheriff von Raufarhöfn viel verändert. Sein amerikanischer Vater lädt ihn nach Virginia ein. Zurück in Island ist sein geliebter Großvater verstorben. Dessen letzte Worte waren russisch und hießen übersetzt so viel wie: Der Berg lebt. Kalmann ist überzeugt davon, dass sein Großvater umgebracht wurde, und bringt sich mal wieder in Schwierigkeiten und große Gefahr.