Krimifestival Moers 2020 : Moers wird wieder kriminell

Im März dürfen sich Kriminfans wieder auf Morde und Spannung freuen. Das Krimifestival findet dann statt.

So wird zum Festivalauftakt am 7. März der schwedische Preisträger des Europäischen Kriminalliteratur-Preises Arne Dahl in der Kundenhalle der Moerser Sparkasse in einer Premierenlesung sein neues Buch „Vier durch vier“ vorstellen, wobei ihm Frank Wickermann vom Moerser Schlosstheater seine deutsche Lesestimme leihen wird. Eine Woche später, am 15. März, ist dann mit dem Dänen Jens Henrik Jensen ein weiterer nordeuropäischer Bestsellerautor in der Sparkasse zu Gast. Seine Lesestimme wird der als deutsche Synchronstimme des James-Bond-Darstellers Daniel Craig bekannte Schauspieler Dietmar Wunder sein.

Natürlich gibt es neben dem eigentlichen Leseprogramm auch diesmal wieder einen „Kriminellen Familientag“ in der Stadtbibliothek. Am 21. März tauchen Interessierte in die Welt der Spurensicherung ein und haben die Möglichkeit zur Produktion eines Kriminal-Hörspiels. Eine Woche vorher, am 14. März, sind außerdem kleine und große Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern dazu eingeladen, bei einem Spaziergang rund um das Moerser Tierheim einen kniffeligen Kriminalfall zu lösen. Und wer am 25. März Lust auf eine hurmorvolle, von Rita Falk geschriebene und von Schlosstheaterschauspieler Matthias Heße vorgelesene Geschichte über „Winterkartoffelknödel“ hat, kann dazu um 19 Uhr in die Caritas Wohn- und Werkstätten in der Gutenbergstraße 36 kommen.