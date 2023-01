Personen lebensgefährlich verletzt Schwerer Unfall auf der A 57 im Kreuz Moers

Gegen 17.20 Uhr war es am Vorabend zur Kollision von vier Autos gekommen. Kurz vor dem Autobahnkreuz Moers in Richtung Nimwegen musste eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Mini verkehrsbedingt bremsen. Während die zwei nachfolgenden Autos hinter ihr zum Stehen kamen, konnte ein 57-Jähriger aus Gladbeck seinen Opel nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er kollidierte mit dem Renault einer 40-Jährigen aus Moers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf einen VW vor ihm geschoben, der schlussendlich gegen das Heck des ursprünglich bremsenden Mini prallte. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerstverletzte 40-Jährige in eine Spezialklinik. Auch der 57-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.