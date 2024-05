Abfallentsorgung in Moers Was sich am Kreislaufwirtschaftshof der Enni ändert

Seit Februar ist der neue Kreislaufwirtschafthof der Enni am Jostenhof in Betrieb, und er komme bei den Moersern und Moerserinnen gut an. An 38 Stationen können sie dort Sperrmüll, Grünschnitt, Kartonagen und viele andere Abfällen entsorgen. Die Anlage habe Einlaufphase gut gemeistert, teilte die Enni mit. Ein großer Vorteil sei dabei gerade für ältere Menschen, sich stets ebenerdig von Abfall trennen zu können, sagte der zuständige Abteilungsleiter Ulrich Kempken. Positiv komme auch an, dass ein Dach Besucher bei der Entsorgung vor Regen schütze und lange Wartezeiten an Grünschnittpressen, wie sie früher vorkamen, durch eine neue, größere Mulde der Vergangenheit angehören.