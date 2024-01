Wohlfahrtsverband mit Sitz in Moers Trotz Krise – warum die Awo ihren Vorstand erweitert

24 Kitas mit 1500 Plätzen hat die Awo im Kreis Wesel. „Jeden Euro, den wir früh genug in eine ordentliche Bildung und Erziehung stecken, werden wir später in den Hilfen zur Erziehung nicht mehr ausgeben müssen“, sagt Walch. Bei den Gebäuden will er den Fokus auf selbst genutzte und erneuerungsbedürftige Immobilien legen, an der grundsätzlich bewährten Regel „Kauf vor Miete“ festhalten. Für die Awo heißt das: Mietwohnungsbau nur noch bei sozial begründeten Projekten und Verkauf von Alt-Immobilien im Mietwohnungsbereich. „Mit all diesen Neuerungen wollen wir die Awo als unverzichtbaren Partner der sozialen Arbeit zukunftsfähig entwickeln“, sagt Yetim. „Denn: Gerade in diesen Zeiten sind die

Wohlfahrtsverbände als Stützpfeiler für die Gesellschaft wichtiger denn je.“