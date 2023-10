Falsche Polizeibeamte im Kreis Wesel Senioren lassen Betrüger abblitzen

Sie lobte dieses Verhalten ausdrücklich und wies nochmal auf einige Grundsätze hin: So rufe die Polizei nie mit der Nummer 110 an. Und weiter: „Die Polizei fordert am Telefon oder an der Haustür niemals Bargeld, Schmuck, Pin-Codes oder Wertgegenstände von Ihnen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Menschen.“