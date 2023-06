Schlag für Kiesgegner im Kreis Wesel RVR verzichtet auf Eröterungstermin zum Regionalplan

Beim Verfahren zur Neuaufstellung der Regionalplans Ruhr wird es keinen Erörterungstermin mit Behörden und öffentlichen Stellen geben. Wie der RVR mitteilte, hat die RVR-Verbandsversammlung am Freitag mit großer Mehrheit beschlossen, auf den Termin zu verzichten, um das Verfahren zu beschleunigen. In der politischen Debatte sei mehrfach darauf hingewiesen worden, dass „selbstverständlich sämtliche, in allen drei Beteiligungsverfahren vorgebrachten Belange – sowohl der öffentlichen Stellen, wie auch der privaten Öffentlichkeit – im weiteren Verfahren bewertet und gewichtet werden“, so der RVR weiter. Erörterungstermine seien wegen der erforderlichen Vor- und Nachbrereitung sehr zeitaufwändig, mehrere Monate seien zu veranschlagen, hieß es in der Beschlussvorlage. Und weiter: „Im Ergebnis führen sie kaum zu Änderungen oder Kompromissvorschlägen. Ein Meinungsausgleich kann nur in den seltensten Fällen erzielt werden. Oftmals wird die Erörterung lediglich dafür genutzt, die Stellungnahme erneut vorzutragen.“ Der Zeitplan sehe vor, das Verfahren bis Ende 2023 abzuschließen.