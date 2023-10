Nahost-Konflikt Landrat appelliert für friedliche Lösungen

Der Kreis Wesel hat als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Israel zur Flagge der Ukraine nun auch die Flagge Israels gesetzt. „Mit großer Sorge und Betroffenheit schauen wir auf die Entwicklung im Nahen Osten“, kommentierte Landrat Ingo Brohl die jüngsten Ereignisse in Israel und im Gaza-Streifen. „Uns ist bewusst, dass es neben den kriegerischen Überfällen auf die Ukraine und Israel auch noch zahlreiche andere Konfliktherde auf der Welt gibt. Die Flaggen sind daher auch Symbole für einen Appell, nicht in dem Bemühen nachzulassen, friedliche Lösungen für Konflikte zu suchen. Dazu gehört auch ein Schonen von Zivilisten. Diese dürfen weder als Geisel genommen noch als Schutzschild missbraucht werden.“