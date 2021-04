Kreis Wesel: Terminvergabe startet Samstag : Impfungen für Ü-60-Jährige

Moers Ab Sonntag sind Impfungen für Menschen ab 60 Jahren mit dem Impfstoff AstraZeneca auch im Kreis Wesel möglich. Menschen, die 79 Jahre und älter sind, können darüber hinaus ab dem 6. April Termine für den Impfstandort Moers buchen.

Ab Ostersonntag, 4. April, können sich Menschen, die 60 Jahre oder älter sind, nach Landesvorgabe nun mit dem Impfstoff der Firma AstraZeneca gegen das Coronavirus impfen lassen. Impfberechtigte dieser Personengruppe können über das Buchungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNo) (online: www.116117.de oder telefonisch: 0800 116117 01) Termine vereinbaren. Am Samstag, 3. April, sollen nach Auskunft des Landes NRW die Termine freigeschaltet werden. Die Impfungen werden vorerst ausschließlich im Impfzentrum an der Niederrheinhalle in Wesel, An de Tent 1, 46485 Wesel, stattfinden.

Ab Montag, 19. April, können Impfwillige sich darüber hinaus auch am Impfstandort in Moers am St. Josef Krankenhaus impfen lassen. Die Terminvereinbarung für den zusätzlichen Standort läuft ebenfalls über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein und kann online oder telefonisch erfolgen. Am Dienstag, 6. April, werden Termine für Menschen, die 79 Jahre und älter sind, freigeschaltet. So ist es für die Bürgerinnen und Bürger möglich, einen Termin im Impfzentrum in Wesel oder am zweiten Impfstandort in Moers zu vereinbaren.