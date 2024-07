Gewerkschaft im Kreis Wesel warnt Parkinson-Risiko durch Pestizide für „grüne Jobs“

Die Gewerkschafterin rät Menschen, die in gefährdeten Branchen arbeiten, sich bei Fragen an ihre jeweilige Berufsgenossenschaft zu wenden. Allein in der Landwirtschaft sind im Kreis Wesel nach Angaben der IG BAU Duisburg-Niederrhein aktuell rund 1120 Menschen beschäftigt. Viele davon hätten auch mit Pflanzenschutzmitteln zu tun, so die Agrar-Gewerkschaft.