Mehrwertsteuer-Erhöhung im Kreis Wesel Dehoga befürchtet das Aus für Gastro-Betriebe

Landrat Brohl verwies neben der gesellschaftlichen Relevanz auf die wirtschaftliche Bedeutung der Branche für den Kreis: „Die Gastronomie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und Arbeitgeber. Wenn mit einer Rückkehr auf 19 Prozent Mehrwertsteuer Umsätze einbrechen, Arbeitsplätze und Betriebe in Gefahr geraten, hat das zudem negative Auswirkungen auf Lieferanten und das Handwerk. In Berlin sucht man gerade offensichtlich händeringend nach wirtschaftspolitischen Antworten auf die Situation in Deutschland. Ganz einfach wäre es aber doch schon mal, die sinnvolle Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie fortzusetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Wesel.