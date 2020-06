Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie im Kreis Wesel : Corona-Verdachtsfall im Johannes-Rau-Haus in Moers

Aushang auf dem Betriebsgelände der vorübergehend geschlossenen Dönerproduktion Öztas. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers 31 Neuinfektionen gab es am Wochenende in der Grafenstadt. Auch drei weitere Öztas-Mitarbeiter sind betroffen. Im Awo-Seniorenzentrum in Moers-Mitte gibt es einen Verdachtsfall bei einer angestellten Person.