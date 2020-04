Kreis Wesel : Bislang keine Entwarnung bei Infektionszahlen

Kreis Wesel Von Freitag auf Montag ist die Zahl der Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, von 426 auf 452 gestiegen. 289 sind mittlerweile wieder genesen.

Von Entwarnung kann bislang noch keine Rede sein: Bis Montagmittag (Stand: 20. April 2020, 12 Uhr) ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Kreis Wesel auf 452 gestiegen. Am Freitag zur selben Zeit hatte das Gesundheitsamt 426 Fälle gemeldet. Von den 452 Menschen, bei denen das Virus bisher nachgewiesen wurde, sind 289 mittlerweile wieder genesen. Da 14 Menschen gestorben sind, sind aktuell 149 an Covid 19 erkrankt. Das sind neun Personen mehr als am Freitag