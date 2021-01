Kriminalität im Kreis Wesel : Behörden legen Fokus noch stärker auf die Intensivtäter

Kreis Wesel Gemeinsam mit den Staatsanwaltschaften Duisburg und Kleve nimmt die Kreispolizei Wesel Intensivtäter im Kreis Wesel noch stärker in den Fokus.

Die Verfolgung von Intensivtätern im Kreis Wesel rückt noch stärker in den Fokus. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Donnerstag unterzeichnet. Ein hoher Anteil von Straftaten, insbesondere im Bereich der Gewalt- und Straßenkriminalität, werde von Intensivtätern begangen, die in kurzen zeitlichen Abständen immer wieder Straftaten begehen würden. Die gezielte Bekämpfung der Kriminalität soll dazu beitragen, die Gesamtkriminalität nachhaltig zu senken, so die Kreispolizei Wesel.