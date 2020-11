Kreis Wesel : Telefonsystem der Kreisverwaltung stößt an Grenzen

Kreis Wesel Aufgrund der Corona-Lage sind allein am Montag, 2. November, rund 10.000 Anrufe bei der Kreisverwaltung Wesel ein.

Wie die Verwaltung mitteilte, habe dies die Gesamtkapazität der Hauptanschlüsse des Kreishauses in Wesel und des Verwaltungsgebäudes in Moers zeitweise überlastet.Auch in den kommenden Wochen rechnet die Kreisverwaltung mit einem weiterhin sehr hohen Anrufaufkommen und zeitweisen Überlastungen des Telefonsystems. Die Gesamtkapazität des Hauptanschlusses liege bei 120 externen Gesprächen beziehungsweise belegten Warteplätzen zur gleichen Zeit, heißt es. Eine kurzfristige Aufstockung der technischen Kapazitäten sei nicht möglich. Das führe dazu, dass es zu Schwierigkeiten in der Erreichbarkeit der Kreisverwaltung Wesel kommen könne.