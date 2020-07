Bislang läuft auf der Großbaustelle an der Repelener Straße in Moers alles rund. „Es gab keine Unfälle und auch die Corona-Pandemie hat sich nicht spürbar auf die Abläufe ausgewirkt“, sagt Bauleiter Markus Wimber von Schütt Ingenieurbau. Circa 50 bis 60 Mitarbeiter seien aktuell auf dem Gelände mit Arbeiten beschäftigt. Insgesamt werden es am Ende mehr als 200 sein. Foto: Kreis Wesel