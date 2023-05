Planungen am Elfrather See Surfpark-Gegner rüsten sich für eine Klage

Es greift offenbar wieder einmal der Spruch „zwei Anwälte, drei Meinungen“. Das Gutachten der Kanzlei Günther, das die Rechtswidrigkeit der Surfparkplanung aufzeige, sei in Kenntnis dessen vorgelegt worden, dass die darin vorgebrachten Mängel durch Nachbesserungen von der Stadt teilweise geheilt werden könnten. Entgegen der Ausarbeitung von Janosch Neumann (Kanzlei Heinemann und Partner) bleibe aber die Einschätzung bestehen, dass die vorhersehbaren Ergebnisse auch durch Nachbesserungen nicht dazu führen würden, einen materiellrechtlich vertretbaren und abwägungsfehlerfreien Satzungsbeschluss herbeiführen zu können, betonte Ratsfrau Björna Althoff (Klimaliste Deutschland und kommunalpolitische Sprecherin für Fridays for Future Krefeld). Dementsprechend würden der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) Krefeld, die Bürgerinitiative Biene und Fridays for Future Krefeld dem Stadtrat weiterhin empfehlen, die Planung unverzüglich einzustellen und einen Satzungsbeschluss abzulehnen. „Sollte der Stadtrat den Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschließen, wird die Anwältin Roda Verheyen unmittelbar folgend einen Normenkontrollantrag mit einstweiliger Anordnung stellen und die Initiativen werden zeitgleich damit beginnen, eine weitere Spendenkampagne für den Klageweg zu starten“, kündigte Althoff an. Die Klageschrift werde dann selbstredend deutlich hinausgehen über das Rechtsgutachten, das im Dezember vorgelegt worden sei.