Amtseinführung am 17. Oktober Landespfarrer für Polizeiseelsorge

In Krefeld ist Hülsdonk kein Unbekannter. Von 1994 bis 2019 arbeitete er als Gemeindepfarrer in zwei Kirchengemeinden in der Seidenstadt, erst in der Ev. Kirchengemeinde Krefeld-Süd, in Stahldorf und an der Lutherkirche, im Anschluss in der Ev. Kirchengemeinde Oppum. „Auch wenn ich mich auf die neue Arbeit freue, werde ich natürlich vieles vermissen,“ so Pfarrer Hülsdonk damals in Krefeld zum Abschied. „Ich werde die Menschen vermissen, auch die Vielfalt des Gemeindelebens.“