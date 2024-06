Krefeld/Moers Surfpark: Brandbrief von Unternehmern

39 Krefelder Unternehmer haben in einem Schreiben an die Ratsfraktionen ihr Befremden über die Debatte zum Surfpark zum Ausdruck gebracht und davor gewarnt, eine aus ihrer Sicht einmalige Chance verstreichen zu lassen. „Als Krefelder Unternehmerinnen und Unternehmer verschiedener Branchen, Unternehmensgrößen und Generationen verfolgen wir die aktuelle Debatte über die Ansiedlung eines Surfparks mit Irritation und zunehmendem Befremden. Wir sehen die Gefahr, dass unsere Stadt eine einmalige Chance ungenutzt verstreichen lässt. Zudem befürchten wir, dass Krefeld durch diese Art von öffentlicher Diskussion als Wirtschaftsstandort und in der Attraktivität für Investoren dauerhaft Schaden nehmen wird“, heißt es in dem Brief, „das möchte wir nicht tatenlos hinnehmen.“ Klimaschützerin und Surfparkgegnerin Björna Althof hat das Schreiben kritisiert.