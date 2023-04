Als Baby getrennt von Eltern Beruhigungsmittel mit Muttermilch

Bevor sie eine Woche alt war, hatte Annemone Herbst es schon in die Zeitung geschafft und zwei Krankenhäuser erlebt. „Gallenkoliken und ihre Vorteile…“ stand über dem Artikel, den der Moerser Lokalteil der Rheinischen Post am 10. Mai 1980 über Herbst und ihre Eltern veröffentlichte. Darin die Geschichte von Herbsts Geburt: Sechs Tage bevor sie im St.-Josef-Krankenhaus in Moers zur Welt kam, war ihr Vater dort mit einer Gallenblasenentzündung eingeliefert worden. Zur Geburt kam dann auch Herbsts Mutter in die Klinik. Nach der Entbindung durften sich Mutter, Kind und Vater Zimmer 502 teilen. „Vielleicht waren wir das erste Familienzimmer in Moers“, sagt Herbsts Mutter, Annerose Neumann. Da schien die Welt noch in Ordnung. Doch vier Tage nach der Geburt sollte sich das ändern.