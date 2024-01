Krankenhaus in Moers Vier Neujahrsbabys im St. Josef

Das St.-Josef-Krankenhaus in Moers startet mit freudigen Nachrichten ins Jahr 2024: Vier gesunde Neujahrsbabys haben das Licht der Welt erblickt und alle haben nicht nur den Geburtstag gemeinsam – ihre Vornamen beginnen (fast) alle mit dem Buchstaben "A". Das erste Neujahrsbaby, Amai Flüchter, kam um 2.14 Uhr zur Welt. Das kleine Mädchen wog 3290 Gramm und maß stolze 52 Zentimeter. Abubacar Sidiko Camara, das zweite Neujahrsbaby, wurde um 5.47 Uhr geboren. Der kleine Junge brachte 3700 Gramm auf die Waage und misst ebenfalls 52 Zentimeter. Amira Sedda, das dritte Neujahrsbaby, erblickte um 8.45 Uhr das Licht der Welt. Mit einem Gewicht von 3980 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern ist auch sie wohlauf. Das vierte Neujahrsbaby, Änni Siehoff, kam um 10.10 Uhr zur Welt. Die kleine Änni wog 3910 Gramm und maß 50 Zentimeter. In NRW sind im vergangenen Jahr so wenige Kinder auf die Welt gekommen wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Rund 156.270 Geburten habe es 2023 gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Das seien 5,0 Prozent weniger als im Jahr zuvor.