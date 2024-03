Krankenhaus in Moers St. Josef ist an neues Online-Organspenderegister angebunden

Mehr als 8000 Menschen stehen derzeit in Deutschland auf der Warteliste für eine Organ- oder Gewebespende. Bereits seit den 1960er Jahren besteht in Deutschland die Möglichkeit zur Organspende nach Feststellung des Hirntods. Letzterer ist bis heute eine Voraussetzung für die postmortale Organspende. Am häufigsten werden Nieren, gefolgt von Leber, Herz und Lunge transplantiert. Allerdings klafft mit nur gut 900 Organspendern im vergangenen Jahr in Deutschalnd eine dauerhafte „Lebensrettungslücke“. Europaweit zählt Spanien zu den Ländern mit den meisten Organspendern.