Krankenhaus in Moers St. Josef als Diabeteszentrum ausgezeichnet

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unseres Engagements“, sagt Chefarzt Andreas Adler. „Sie ist für uns ein weiterer Ansporn, unsere Patienten optimal zu behandeln.“ In der Klinik am St. Josef werden derzeit circa 76 Patienten mit Typ-1-Diabetes und 3500 mit Typ-2-Diabetes pro Jahr betreut. „Diabetes ist die Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland“, erklärt Adler. „Mehr als sechs Millionen Menschen sind betroffen. Weil die Krankheit sehr komplex ist, braucht jeder Patient eine speziell auf ihn zugeschnittene Behandlung.“