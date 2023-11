Krankenhaus in Moers So sieht es in einem Operationssaal aus

Das Interesse ist groß. Rund 120 Besucher hatten sich für die insgesamt drei an diesem Tag angebotenen Führungen angemeldet. Die ersten 35, darunter erstaunlich viele junge Leute, werden um elf Uhr von Thomas Ritte, dem leitenden Oberarzt der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie am St. Josef, im Eingangsbereich des Krankenhauses empfangen und anschließend in den dritten Stock geführt. Von dort aus geht es dann gruppenweise weiter in drei Operationssäle, in denen seit einem Jahr auch das roboterassistierte Operationssystem „DaVinci“ im Einsatz ist.