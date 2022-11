Krankenhaus in Moers probt den Ernstfall : Blackout-Stresstest am St. Josef​

Moers Wenn der Strom ausfällt, geht es im Krankenhaus um Leben und Tod. Wie der Betrieb und die Funktion lebensnotwendiger Geräte im Notfall sichergestellt werden können, wurde jetzt geprobt.

Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Was im privaten Bereich eventuell zu einem unvorhergesehenen Kerzenabend führen kann, stellt sich im Krankenhaus, wo lebensnotwendige medizintechnische Geräte ausfallen könnten, dramatisch dar.

„Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen gehören in unserer modernen Gesellschaft aber auch zu den kritischen Infrastrukturen (KRITIS), die jetzt aufgrund der geänderten Gefährdungslage durch den Russland-Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiemangellage immer mehr in den Fokus der besonderen Aufmerksamkeit geraten“, erklärt Ingo Thiemann, technischer Leiter am St.-Josef-Krankenhaus in Moers. Im Rahmen des Risikomanagements wurden jetzt die Notfallpläne des Krankenhauses aktualisiert und alle Sicherheitseinrichtungen über die üblichen technischen Kontrollen hinaus überprüft.