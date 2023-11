Krankenhaus in Moers Mutter, Kinder und Enkelkinder im Bethanien geboren

„Bereits nach der Geburt meines ersten Kindes als ich auf der Wöchnerinnenstation lag, wuchs in mir der Wunsch, Kinderkrankenschwester zu werden und irgendwann selbst einmal auf der Wöchnerinnenstation des Bethanien zu arbeiten“, erzählt Güler Kocoglu. Ein paar Jahre später ging dieser Wunsch in Erfüllung und sie arbeitete dort als Kinderkrankenschwester, bis sie sich in der Pflege selbstständig machte. Über die gesamte Zeit blieb sie dabei dem Bethanien verbunden. Nicht nur durch die Geburten ihrer eigenen Kinder, sondern auch ihrer vier Enkelkinder Sara Nur, Hayal Nur, Naim Mehmed und Inaya Nur. Die drei jüngsten Enkelkinder kamen sogar in den letzten drei Monaten dort zur Welt.