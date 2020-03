Krankenhaus in Moers : Bethanien ist jetzt Kreis-Diagnosezentrum

Das Screening-Zelt am Bethanien ist in drei Bereiche aufgeteilt. Patienten, die über die normale Behandlung – klinischer Eindruck, Vitalzeichen, Abstrich – hinaus untersucht werden müssen, werden vom Zelt aus auf direktem Weg in einen separaten Bereich der zentralen Notaufnahme geleitet. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)