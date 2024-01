Krankenhaus in Moers Beliebter Chefarzt verlässt das St. Josef

Für viele Patienten dürfte es ein schwerer Abschied werden, für das Team in jedem Fall ein Einschnitt: Mit Jens Pagels verlässt Mitte des Jahres ein angesehener und beliebter Mediziner nach mehr als 13 Jahren als Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe das Moerser St.-Josef-Krankenhaus in offiziell bislang unbekannte Richtung. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt es bislang nicht. Nachteile beziehungsweise ein perspektivisches Weniger in Bezug auf das Versorgungsangebot am Standort Moers bedeute das aber nicht, heißt es.