Krankenhaus Bethanien in Moers : Auf dem Weg zum Smart-Hospital

Moers Die Stiftung Bethanien hat einen Antrag auf Förderung für ein digitales Update bei Bund und Land eingereicht. Wie Patienten von den Neuerungen profitieren sollen.

Einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Smart-Hospital ist das Bethanien gegangen: Die Mitglieder der Kommission für digitale Transformation in der Stiftung Bethanien haben einen Antrag auf Förderung für die Umsetzung digitaler Projekte eingereicht. Mit einem neuen Investitionsprogramm im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz wollen Bund und Länder ein digitales Update der Krankenhäuser in Deutschland finanzieren. 3 Milliarden Euro will der Bund dabei bereitstellen, die Länder sollen weitere Investitionsmittel von 1,3 Milliarden Euro aufbringen. Damit sollen Kliniken dazu befähigt werden, in puncto moderne Notfallkapazitäten, Digitalisierung und IT-Sicherheit aufzurüsten.