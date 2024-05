Krankenhaus in Moers Teddykrankenhaus und Tag der offenen Tür im Bethanien

Das Teddykrankenhaus richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter und ihre Eltern. „Den Kleinen soll auf spielerische Art und Weise vermittelt werden, wie ein Krankenhausaufenthalt abläuft. Von der Aufnahme über die Operation bis zur Medikamentenbesorgung in der Apotheke durchlaufen die Kinder gemeinsam mit ihren Plüschtieren alle Stationen – und schlüpfen dabei in die Elternrolle“, teilte das Krankenhaus mit.