Corona-Krise : Moerser Krankenhäuser bereiten sich auf Corona-Patienten vor

Moers Vier Patienten mit Corona-Verdacht hat es bisher am St.-Josef-Krankenhaus Moers gegeben. Bei drei von ihnen hat sich der Verdacht nicht bestätigt. Bei dem vierten, der noch auf der Isolierstation liegt, stehe der Befund noch nicht fest.

Bisher ist die Lage also relativ entspannt. Doch das wird nicht so bleiben. Die steigenden Zahlen von Corona-Infizierten legen nahe, dass Krankenhäuser mit einem Ansturm von Patienten rechnen müssen. Am St. Josef gehen die Spezialisten davon aus, dass dies ab der nächsten Woche der Fall sein wird. Seit Wochen rüstet sich das St. Josef für diesen Fall. „Wir wissen, dass wir für das, was wahrscheinlich kommen wird, sehr gut vorbereitet sind“, sagte am Mittwoch Michael Reimann, stellvertretender Ärztlicher Leiter des Krankenhauses.

Seit Sonntag ist die Krankenhauspforte zu, ein Wachdienst verhindert das Eintreten Unbefugter. Patienten dürfen nicht mehr besucht werden, Ausnahme: Besucher von todkranken Patienten und die Partner werdender Mütter. Der Betrieb an der Geburtsklinik läuft weiter, ebenso die Behandlung etwa von Schlaganfall oder Herzpatienten. Ausgesetzt werden dagegen alle sogenannten elektiven Operationen – solche, die medizinischen nicht unbedingt notwendig sind und aufgeschoben werden können. „Am Dienstag waren wir noch zu 50 Prozent belegt, am Mittwoch nur noch zu 43 Prozent. Die Tendenz geht weiter nach unten“,sagte St.-Josef-Geschäftsführer Ralf Nennhaus. Es geht darum, so viele Kräfte wie möglich in der Corona-Bekämpfung zu bündeln. So wollten es Land und Bund, sagte Nennhaus. Das Krankenhaus brauche allerdings auch Klarheit darüber, wie es finanziell weitergeht. „Der Verzicht auf elektive Behandlungen bedeutet Einnahmeverluste in Millionenhöhe. Das Budget des Krankenhauses betrage sechs Millionen Euro. „Bei einer halben Belegung bedeutet dies drei Millionen weniger Einnahmen. Die Krankenkassen zahlen ja nur, wenn wir ihnen Rechnungen stellen.“ Bis April könne das Krankenhaus die Gehälter noch zahlen. Dann ist mit unseren Eigenmitteln Schluss.“