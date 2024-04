Schlaganfall-Patient aus Moers Und plötzlich wird klar, dass es jetzt schnell gehen muss

An einen Schlaganfall denkt Beisel erst einmal nicht – eher an eine Art Schwächeanfall. Er geht an die frische Luft und macht ein paar Tests: Auf einem Bein stehen zum Beispiel. „Ich merkte jedoch, dass ich nicht richtig sprechen konnte“, erinnert sich der Aldekerker. Und ihm wird klar, dass es jetzt ganz schnell gehen muss.