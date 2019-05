Probleme in der Innenstadt : Krähen greifen Fußgänger in Moers an

Saatkrähe. Foto: Peter Malzbender

Moers Polizei sperrt Grünanlage an der Uerdinger Straße ab. Elternvögel wollen offenbar Küken vor vermeintlichen Angreifern schützen.

Einen Bogen sollten Fußgänger um die Grünanlage im Bereich Uerdinger Straße/Südring in der Moerser Innenstadt machen. Dort seien Passanten wiederholt von Rabenvögeln angegriffen worden, heißt es. Ein älterer Herr sei von den Vögeln so stark verletzt worden, dass er am Kopf blutete, schrieb jemand bei Facebook: „Die Raben sind erst weg geflogen, nachdem eine Frau mit Hund kam.“

Die Polizei war am Montag zweimal im Einsatz. „Gegen zwölf Uhr wurde ein Streifenwagen angehalten, weil jemand verletzt war“, sagte am Dienstag eine Polizeisprecherin. In Rücksprache mit dem Tierheim und dem Ordnungsamt sperrten die Beamten Teile der Fläche mit Flatterband ab. Schilder warnen außerdem vor „angriffslustigen Raben“. Am Abend gab es einen zweiten Polizeieinsatz, weil viele Passanten die Absperrung missachtet hätten.

„Wir kriegen zurzeit täglich fünf bis zehn Anrufe von Leuten, die Angriffe melden“, sagte Nicola Kreuzmann vom Tierheim Moers. Momentan verließen die Jungvögel, die noch nicht richtig fliegen können, die Nester. „Die Elternvögel sitzen auf den Bäumen und beobachten. Kommt jemand den Jungen zu nah, versuchen die Eltern, die vermeintlichen Angreifer zu vertreiben.“

„Es handelt sich um Scheinangriffe“, sagte Peter Malzbender vom Naturschutzbund (Nabu) Kreis Wesel. „Die Vögel lassen sich in der Regel schon durch Heben der Hand verscheuchen.“ Bei den Vögeln im Moerser Stadtzentrum handle es sich um Saatkrähen. „Sie sind Koloniebrüter, machen viel Lärm und Dreck. Sie haben deshalb ein schlechtes Image. Würde da ein Storch seine Scheinangriffe fliegen, würden die Leute sich nicht aufregen, sondern dies als Liebesbeweis sehen.“ Gleichwohl stehen Saatkrähen unter Naturschutz.