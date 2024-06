Kostenpflichtige Grillstationen in Moers Grillen im Grünen könnte bald teuer werden

Grillen im Freizeitpark: Die einen lieben es. Viele andere, darunter vor allem Anwohner ärgern sich über Müll, Lärm, Missachtung erlaubter Grillzeiten oder auch Falschparker in den Straßen am Park. 2019 hat die Stadt deshalb im Park zwei Grillareale ausgewiesen – in der Hoffnung, Menschen, die keinen Balkon oder Garten zu Hause haben, in Moers-Mitte weiter eine Möglichkeit zum Grillen bieten zu können, die Lage dadurch aber besser in den Griff zu bekommen. Wirklich aufgegangen ist der Plan nicht.