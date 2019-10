Leitungswechsel in der Freiwilligenzentrale : Koordinatorinnen für das Ehrenamt

Leitungswechsel in der Freiwilligenzentrale

Moers Anke Sczesny ist nach dem Wechsel von Ulla Ostermann in den Ruhestand die neue Leiterin der Freiwilligenzentrale Moers.

(RP) Das ehrenamtliche Engagement ist eine wertvolle Ressource der Bürgergesellschaft: Was verbirgt sich hinter diesem oft gelesenen und etwas sperrigen Satz? Anke Sczesny und Ulla Ostermann antworten darauf so: „Ohne das Ehrenamt gäbe es keinen Stadtrat, keinen Sportverein, keine Schützengilde, keinen Rettungsdienst, keine Besuche bei Senioren, die unter Einsamkeit leiden.“ Das Thema Ehrenamt ist für die beiden Arbeitsalltag. Ulla Ostermann leitete die Moerser Freiwilligenzentrale bis zu ihrem Ruhestand fast 20 Jahre lang. Anke Sczesny übernahm im September die Leitung der Anlaufstelle für engagierter Moerserinnen und Moerser.

Seit der Eröffnung der Freiwilligenzentrale im Rahmen eines Modellprojekts des damaligen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales des Landes NRW hat die Moerser Freiwilligenzentrale mehr als 2600 Bürger beraten und in verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten im Stadtgebiet vermittelt. Im Jahr 2018 wandten sich 172 Menschen an die Einrichtung der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers. Gemeinnützige Organisationen und Verbände stellten durch 72 Tätigkeitsprofile Anfragen nach Unterstützung ihrer Arbeit durch Ehrenamtliche „Mein Ziel ist es, das was meine Vorgängerin mit vorbildlicher Arbeit aufgebaut hat, zu erhalten und mit der Freiwilligenzentrale eine gute Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen, die sich für die anderen einsetzen wollen, zu bleiben“, sagt Sczesny.