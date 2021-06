Konzertreihe in Moers : Neustart für die „Terrassenkultur“ im Bollwerk

Moers Trinken, quatschen, Live-Musik erleben: Viele Moerser haben das in den vergangenen Monaten schmerzlich vermisst. Am Wochenende war es endlich wieder möglich.

Für manche Menschen ist es fast so, als hätte man einen erstickenden Fisch zurück in sein Element Wasser gegeben. So erleichtert und erlöst sind sie, dass sie an einem Samstagabend wieder Live-Musik erleben dürfen. „Auswärts essen und trinken, darauf kann ich noch verzichten – aber Konzerte sind meine Medizin, mein Lebenselixier! Ich bin so glücklich, hier zu sein!“, erzählt eine Besucherin auf die Frage, was dieser Abend ihr bedeutet.