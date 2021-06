Wildblumenwiese in Moers : Ein „Konzertplatz“ für Insektenorchester

Moers-Asberg An der Germanenstraße in Asberg entsteht eine rund 5000 Quadratmeter große Wildblumenwiese. Die Initiative hat Bürger Michael Jansen ergriffen. Die Stadt Moers und das THW unterstützen ihn.

Moers hat bald einen weiteren „Konzertplatz“ für Insektenorchester. Der engagierte Bürger Michael Jansen und der Fachdienst Freiraum- und Umweltplanung der Stadt Moers legen derzeit an der Germanenstraße in Asberg eine rund 5000 Quadratmeter große Wildblumenwiese an. Erste Vorbereitungen – wie das Entfernen von zwei alten Baumstümpfen – sind bereits erfolgt.

Die erste Blumenwiese auf Anregung von Jansen ist am Jakobweg in Scherpenberg. Hier blühen unter anderem Malve, Schafgarbe, Johanniskraut, Flockenblumen, Wiesen-Margeriten, Klatschmohn und Kornblumen. Besonders Käfer, Schmetterlinge, Wildbienen und Heuschrecken finden ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Die Idee für das rund 2000 Quadratmeter große Insektenzuhause entstand übrigens beim Joggen. Daraus wurde 2017 ein Bürgerantrag, dem der entsprechende Ausschuss zugestimmt hat. Nach den Vorbereitungen mit Unterstützung des Landwirts Fechner und des THW Moers blühte die Wiese 2019 erstmals. Sie muss sich in den nächsten Jahren selbst weiterentwickeln. So soll es dann möglichst auch bald in Asberg sein.