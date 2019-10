Konzert in Moers : Molass ist zurück im „Studio“

Moers Marissa Möller und Band spielen am 26. Oktober in Moers.

Nach ihrem Debutkonzert 2017 kehrt die Band Molass zurück ins Studio des Schlosstheaters. Seitdem hat das Quartett deutschlandweit Konzerte gespielt, unter anderem auf der Musikmesse Frankfurt, Jazzrally Düsseldorf und Fête de la musique in Berlin. Die Band verbindet Neo Soul mit New Jazz und schafft so einen ganz eigenen Sound: Experimentelle Kompositionen und metaphorische Texte lassen bildgewaltige Geschichten entstehen. Im Coolibri Magazin wurde ihr Album „Green Sky“ zum Album des Monats gekürt.

Marissa Möller, Sängerin und Komponistin der Band, studierte erst Musical, dann Schauspiel an der Folkwang Universität der Künste Essen/Bochum, bevor sie ins Engagement ans Schlosstheater Moers wechselte. Ihre poetischen, allegorisch beschriebenen Texte sind eine Art Tagebuch und geben dem Zuhörer einen Einblick in ihre Gedankenwelt, immerzu begleitet von einem groovigen Soul-Flair. Zusammen mit Jan Lammert, Jazz-Pianist und Arrangeur/Komponist der Musik, kreierten sie erste Songs und holten den Drummer Lambert Windges und den Bassisten Felix Hecker, die wie Jan Lammert am Institut für Musik und Medien der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf studieren, mit ins Boot. Jan Lammert ist dem Schlosstheater auch immer wieder als Theatermusiker verbunden.