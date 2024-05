Konzert in Moers Wie ein Bergmann zum Musiker wurde

Flöz und Flöte. Zwei Worte, die ähnlich klingen, die inhaltlich aber Welten trennen. Normalerweise. Bei Hans Martin Müller ist das anders. Er kennt sowohl die Welt unter Tage als auch die der klassischen Konzerthäuser. In seinem Leben wechselte er von der einen in die andere Sphäre. Nun, nach einer mehr als 50 Jahre währenden Karriere als Querflötist, wird er erstmals ein Solokonzert mit klassischen Werken auf einer ehemaligen Schachtanlage geben. Auf Einladung des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins in Moers (GMGV) spielt er am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr in der ehemaligen Fördermaschinenhalle auf Rheinpreußen, Schacht IV, an der Zechenstraße. Anschließend lädt der GMGV zu einem Plausch mit Müller und dem Moerser Bergmann André Thissen über Erinnerungen an die Historie des Bergbaus am Niederrhein ein.