Konzert in Moers Eine Musik zum darin Versinken

Am Samstag präsentierten sie sechs, allesamt nach dem jetzigen Wohnort Kellers mit „Gladbeck eins bis sechs“ benannte Neukompositionen. Lediglich die Zugabe mit dem Titel „Am großen Baum“ war etwas älter. „Ich habe sowas heute zum ersten Mal gehört“, bekannte eine Besucherin am Ende. „Das ist wirklich eine ganz ungewöhnliche Musik, in die man irgendwie total versinken kann.“ Das stimmt. Für alle, die das ebenfalls gerne mal ausprobieren möchten, vor allem aber für diejenigen, die bereits zum festen Stamm der „BS & K“-Fans gehören: Das nächste Konzert in der Region findet am 12. Oktober statt in der St.-Ludger-Kirche in Duisburg-Neudorf, Ludgeriplatz 33.