Sommerabend in der Evangelischen Stadtkirche Moers : So heimlich, still und leise kann der Sommer klingen

Moers Erfüllende Sommermusik in der Evangelischen Stadtkirche Moers.

Heimlich, still und leise startete die letzte der von Kantor Axel Berchem vor seinem Abschied in den Ruhestand zusammengestellte Folge von Sommermusiken in der Evangelischen Stadtkirche. Da die sechsteilige Konzertreihe sich diesmal nicht auf die Orgel beschränkt, heißt sie jetzt „Musikalische Sommerabende in der Stadtkirche“. Zum Auftakt spielte das Jazztrio Kordes-Tetzlaff-Godejohann sein Programm „heimlich, still und leise“ durch - und verzichtete auf zwei Halbzeiten zu je 30 Minuten. Das Schwätzen und Weintrinken gab es als Ausklang des Abends.

Mit Franz Liszts „Resignazione“ wurde das Publikum behutsam und in sachtem Tempo in die Klangwelt des Trios eingeführt. „’Resignazione’ ist ja kein besonders euphorischer Titel, aber ich kann Ihnen versprechen, im Verlauf des Abends wird das besser, von Resignation zur Rekreation“, erklärte Olaf Kordes, der Pianist des Trios, der als Moderator gut gelaunt und humorvoll durch das Programm führte, in dem vom Lisztschen Orgelstücks bis zum abschließenden „Ricreazione“ alle Nummern von ihm stammten: „Die Arrangements bringen die Stärken unserer Band zum Leuchten. Wir können Pausen aushalten, Phrasen ausdeuten, Spannung halten. Das haben wir in Kirchen gelernt, weil relativ langsame Stücke der Akustik entgegenkommen.“

Von José Felicianos „Let’s find each other tonight“, in dem Bassist Wolfgang Tetzlaff sich ganz entspannt der Herausforderung stellte, sein Instrument einen Halbton tiefer zu stimmen, „weil das in diesem Stück einfach besser klingt“, ging es über „Song for Peace“, unverkennbar inspiriert von Mendelssohns „Verleih uns Frieden gnädiglich“, zu „Voiles“ mit einem grandiosen Solo von Schlagzeuger Karl Godejohann, bevor das perfekt aufeinander abgestimmte und mit größter Sensibilität agierende Trio erfolgreich in den Hafen zurückkehrte. Ein herrlich entschleunigtes „Somewhere over the Rainbow“ begeisterte das Publikum ebenso wie die „Milonga für Herrn L.“, inspiriert von Astor Piazolla und Martin Luther, der „ja ziemlich leidenschaftlich gewesen sein soll“, womit Kordes so erfrischend kühn die musikalische Brücke zwischen den Jahrhunderten schlug wie er als Klangdompteur in Stefano di Battistas „Anastasia“ eine Arbeitsteilung anordnete, um das in der originalen Besetzung eigentlich vorgesehene Saxophon und Kammerorchester zu ersetzen: „Wolfgang ist das Saxophon, das Klavier übernimmt die Harfe, Karl den Streicherpart, dann übernimmt das Klavier das Saxophon und Wolfgang den Bläserpart.“