Konzert in Moers : Sieben Stunden Tango für Europa

Moers Zwei Wochen vor der Europawahl setzt der Moerser Kulturmacher Konrad Göke gemeinsam mit der Volksbank Niederrhein und der Enni ein musikalisches Zeichen für die EU.

Ähnlich geht es Herbert Hornung, Pressesprecher der Enni, von dem das Motto „Europa leben“ stammt. Die Enni greift Göke als Geldgeber ebenso unter die Arme wie die Volksbank Niederrhein. „Ohne die beiden Unternehmen wäre ein solches Konzert nicht denkbar“, unterstrich Göke. Zusammen mit Volksbank und Enni sorgt er seit vier Jahren bereits für ein Neujahrskonzert in Moers, mit großem Erfolg. „Die Menschen haben gezeigt, dass so etwas in Moers gefehlt hat“, sagte Hornung. Ähnliche Resonanz erhofft er sich von „Europa leben“.

Neujahrskonzert in der Eventhalle : Philharmoniker aus Prag spielen auch 2020 in Moers

Die Kombination von Tango und Akkordeon mag als Leitmotiv eines Europakonzerts überraschen. Aber was soll’s. Der aus Südamerika stammende Tango sei mittlerweile fest in Europa verwurzelt, sagte der Organisator. So sei er die „Nationalmusik“ der Finnen. Und das Akkordeon? Nun, der Krefelder Heinrich Band habe das „Klavier des kleinen Mannes“ im 19. Jahrhundert am Niederrhein salonfähig gemacht. Derselbe Heinrich Band, der das Bandoneon erfand, ohne das der argentinischen Tango undenkbar ist.